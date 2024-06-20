Соматический корпус больницы в Воскресенке отремонтируют к сентябрю

В Воскресенске продолжается ремонт детского соматического отделения местной больницы. На данный момент строительная готовность ремонтируемой части составляет 85%.

Ремонтные работы выполняются поэтапно для удобства пациентов и сотрудников больницы. Специалисты уже произвели замену всех инженерных систем.

Заместитель генерального директора подрядной организации Олег Терехин сообщил, что в прошлом году завершена реконструкция одного из корпусов, где теперь функционирует офтальмологическое отделение.

Напомним, что подрядная организация планирует завершить ремонт в сентябре, после чего начнутся пуско-наладочные работы. В обновленном помещении откроются соматическое и ЛОР отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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