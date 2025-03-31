Солнечногорский военный суд ограничил доступ к сайтам с противоправными данными

Военные прокуроры потребовали заблокировать сайты с противоправным контентом. В рамках мониторинга 98-я гарнизонная и 19-я армейская военные прокуратуры обнаружили четыре портала, которые содержали незаконную информацию.

Прокуроры обратились в суд с требованием запретить распространение противоправных данных на территории России.

Солнечногорский гарнизонный военный суд и Тейковский районный суд Ивановской области поддержали ходатайства.

Доступ к ресурсам ограничили, а контент, который содержался на сайтах, признали запрещенным.