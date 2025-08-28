Солнечногорский спортсмен стал победителем 60-километрового забега

Антон Нестеренко из Солнечногорска одержал уверенную победу в забеге на 60 километров. Соревнование состоялось в рамках спортивного фестиваля «Спортмастер Pro Fest», который прошел во Владимирской области.

Фестиваль собрал участников самых разных дисциплин — от трейлраннинга и рогейна до велоспорта и гонок с препятствиями. В этом сезоне Антон намерен испытать силы еще в двух соревнованиях на дистанциях свыше 100 километров, стремясь к новым спортивным вершинам.

«Среди почти 40 участников Антон показал лучший результат и доказал, что ультрамарафонцы из Солнечногорска — настоящие чемпионы! От всей души поздравляем Антона с заслуженной победой и желаем дальнейших спортивных успехов», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее Антон победил в ночном ультратрейле «CrazyOwl50 Изборск–Железный город», преодолев 50 километров за четыре часа 30 минут 22 секунды.