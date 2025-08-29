Солнечногорский питомник стал поставщиком роз для ведущих курортов России

Солнечногорский питомник «РусРоза» стал поставщиком для ведущих мест отдыха России. Его саженцы появятся на курорте «Манжерок» в Алтае от «Сбера» и в городе Сатка в Челябинской области по программе «Цветущий город».

Подмосковная ферма существует на рынке более 15 лет. За это время она собрала уникальную коллекцию растений: тысячи сортов рост, многолетников, декоративных, плодовых и ягодных культур.

Саженцы «РусРозы» можно увидеть в Тайницком саду Московского Кремля, на участках Марфо-Мариинской обители, усадьбы «Архангельское» и других знаковых местах. Теперь поставщик стал частью масштабных российских проектов.

Минсельхозпрод Подмосковья отметил высокое качество продукции питомников региона и расширение географии поставок. Это говорит о признании профессионализма производителей Московской области на федеральном уровне.