Солнечногорский питомник «РусРоза» расширяет производство

В питомнике «РусРоза», расположенном в городском округе Солнечногорск, собрана уникальная коллекция роз, насчитывающая более 5 тысяч сортов. Под руководством Александра Уколова здесь удалось не только создать генетическое разнообразие, но и превратить коллекцию в работающую экономическую модель.

Предприятие ежегодно поставляет на российский рынок от 200 до 300 тысяч саженцев. Продукция питомника востребована не только в Подмосковье и соседних регионах, но и в знаковых общественных пространствах, таких как парк в Краснодаре, сочинские парки и объекты Крыма.

Особенность продукции «РусРозы» — трехлетние привитые саженцы, которые проходят одну-две зимовки в Подмосковье. Благодаря использованию зимостойкого подвоя, адаптированного к российскому климату, питомник решает проблему вымерзания, с которой часто сталкиваются европейские аналоги.

Стратегия развития питомника не ограничивается розами. Руководитель Александр Уколов рассказал о планах ближайших пяти лет, которые полностью меняют масштаб производства. В частности, запущено собственное черенкование для выращивания корнесобственных роз. Эта продукция будет дешевле привитых растений и ориентирована на южные регионы и сетевой ретейл. Кроме того, питомник приобретает 30 гектаров дополнительной площади под хвойные растения.

Расширение производства в Солнечногорске — это не только борьба с импортозависимостью, но и прямой социально-экономический эффект для района. Введение в оборот новых территорий и строительство инфраструктуры создадут десятки новых рабочих мест, что важно для диверсификации занятости в районе.