Солнечногорский КПО «Нева» увеличил выборку картона за лето

За летний период комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске увеличил объем сбора картона почти вдвое год к году. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий Подмосковья.

По словам специалистов из цеха сортировки, синие баки стали приходить с более чистым вторсырьем. Это упростило процесс сортировки и помогло увеличить отгрузки переработчикам. С начала лета рабочие стали передавать им по 600 тонн картона в месяц.

Этот материал является одной из самых востребованных фракций. Из картона производят упаковку для продуктов и техники, гофрокоробки для грузов, экологичные лампы и мебель, игрушки и развивающие игры, канцелярию, обувные и одежные вставки.

Жителям Подмосковья напомнили, чтобы сдать картон на переработку, не обязательно нести его в пункт приема. Необходимо просто положить вторсырье в отдельный пакет и выкинуть в синий банк на контейнерной площадке. Оттуда он отправится на КПО в чистом виде.