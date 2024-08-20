Солнечногорский филиал БТИ переедет в МФЦ на улице Тельнова 16 августа

Фото: БТИ МО

Солнечногорский филиал бюро технической инвентаризации переедет в МФЦ на улице Тельнова. Принимать и выдавать заказы там начнут с 16 августа.

Как рассказали в учреждении, БТИ будет обслуживать жителей в МФЦ по адресу улица Тельнова д. 3/2 в окне № 15 с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Теперь жители смогут в одном месте получить все услуги БТИ и МФЦ.

В бюро технической инвентаризации можно оформить права собственности на недвижимость, объединить или разделить земельные участки, оформить техпаспорт и многое другое.

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