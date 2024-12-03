Солнечногорские спортсмены выиграли турнир за Кубок мира по рукопашному бою

Финал Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин в абсолютных весовых категориях прошел в Калининграде. В дисциплине «демо-бой» в легкой абсолютной категории первые места завоевали спортсмены из Солнечногорска Роман и Илья Манухины.

Турнир провели в двух дисциплинах: «поединок» и «демо-бой», где спортсмены продемонстрировали разнообразные приемы рукопашного боя, сочетая защитные и атакующие действия. Главным судьей соревнований стал вице-президент Международной ассоциации рукопашного боя и президент Международного союза рукопашного боя Касымалы Кыдыралиев из Киргизии.

Турнир за кубок мира прошел в рамках Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти Олега Бутейко. В них также отличился солнечногорский спортсмен Леонид Балякин, завоевавший золото в составе сборной команды Московской области. Участниками соревнований стали более 630 спортсменов из 35 регионов России.

«Рукопашники Солнечногорска — наша гордость! В условиях высокой конкуренции они традиционно демонстрируют выдающиеся результаты. Поздравляю спортсменов с очередными достижениями», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Соревнования по рукопашному бою стали частью международного патриотического проекта комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям под названием «Национальный щит мира».

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