Солнечногорские гостиницы пройдут «Самооценку»

Сотрудники отдела туризма управления промышленности, инвестиций и туризма администрации Солнечногорска ведут активную работу с владельцами гостиниц, баз отдыха, хостелов и глэмпингов. Представители муниципальной власти раздают уведомления о необходимости пройти обязательную процедуру «Самооценка».

«Самооценка» — это обязательный этап, предусмотренный законом. Он позволяет владельцам проверить соблюдение всех стандартов — от безопасности до санитарии и качества предоставляемых услуг. Собственникам заведений вручают уведомления с подробной инструкцией, а также указывают, что документацию по «Самооценке» необходимо предоставить до 1 сентября текущего года.

«Очень важно вовремя пройти „Самооценку“. Процедура обеспечивает включение объекта в реестр классифицированных средств размещения и попадание в агрегаторы, на которых жители и гости округа могут подобрать себе гостиницу, кемпинг, базу отдыха и быть уверенными, что там действуют стандарты качества», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

По всем интересующим вопросам владельцы гостиничного бизнеса могут обратиться в отдел туризма по контактному номеру телефона: 8-903-188-20-25, либо направить запрос на электронную почту: ProninaON@mosreg.ru.