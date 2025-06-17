Солнечногорск станет финальной точкой автопробега в честь 80-летия Победы

В Солнечногорске состоится большой ежегодный автопробег «Помним имя твое, солдат!». Эта акция проводится с 16 по 22 июня в рамках «Вахты Памяти — 2025» при поддержке правительства Московской области.

Муниципалитет станет финишной точкой маршрута. Организацией мероприятия занимаются поисковые объединения Подмосковья.Автопробег устроят в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие 12 специально брендированных автомобилей. В каждом из них будет находиться экипаж из четырех человек.

В ходе маршрута участники посетят 16 различных локаций по всему Подмосковью, где проведут работы по благоустройству воинских захоронений и памятников. Также будут организованы митинги и церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященным героям войны.

«В каждом населенном пункте есть центральное место, где можно почтить память героев Великой Отечественной войны. Такие патриотические мероприятия помогают сохранить славу о наших защитниках и передать историю следующим поколениям с уважением и бережностью», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Заключительным аккордом автопробега станет возложение венков у мемориала «Вечная слава героям-солнечногорцам, погибшим в Великой Отечественной войне». Это событие пройдет 22 июня в 04:00 на Советской площади Солнечногорска. Далее пройдет волонтерская акцию «Свеча памяти».