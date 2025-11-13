Солнечногорск стал площадкой для сборки машин чемпионов по дрифту

В городском округе Солнечногорск собирают спортивные автомобили для профессиональной команды «Фреш рейсинг» — чемпионов России по дрифту. Производственный цех работает в поселке Ржавки, где налажен полный цикл подготовки машин для выступлений.

Как рассказал основатель команды Денис Мигаль, для будущих машин используют иномарки определенных моделей: от них оставляют только голый кузов. Далее его усиливают, устанавливают обвесы и все ключевые компоненты и системы. Машины собирают под конкретного пилота и гоночную серию — от подбора двигателя и проводки до коробки передач и подвески.

«В специальном помещении мы производим карбон-кевларовый капот. Это уникальное решение — он легкий, практически ничего не весит и позволяет решать гоночные задачи при мелких столкновениях. Это наша уникальная разработка, таких обвесов в мире нет. Наши инженеры могут построить мотор и обеспечить его всеми электронными механизмами и системами, чтобы он качественно и надежно функционировал», — рассказал Денис Мигаль. Он отметил, что с момента открытия цеха в Солнечногорске команда уже два года выступает без технических сходов в заездах.

Сейчас у автогонщика есть долгосрочные планы развития: он намерен создать школу и воспитывать пилотов на базе команды. Для этих целей подготовлено просторное помещение, где смонтированы электрические разъемы под восемь симуляторов и установлена вытяжка. Также до конца 2025 года Денис-Мигаль планирует открыть интерактивный музей, целиком посвященный дрифт-спорту.

«Мы гордимся тем, что на территории нашего округа развивается площадка мирового уровня, где собираются гоночные машины для настоящих чемпионов. Но главное даже не это — наши специалисты создают уникальные технологии, которые позволяют добиваться побед. А в ближайшем будущем мы хотим привлечь сюда молодое поколение, заинтересовав ребят миром автоспорта и инженерии. Уже готовится школа подготовки будущих гонщиков, а также планируется открытие уникального музея дрифт-спорта», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Команда «Фреш рейсинг» создана в 2017 году, а среди ее достижений — победы и призовые места на RDS GP, главном чемпионате по дрифту в России и странах СНГ.