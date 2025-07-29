Солнечногорск стал лидером Подмосковья по масштабам ремонта теплосетей

Городской округ активно реализует масштабную программу по модернизации системы теплоснабжения, которая включает капитальный ремонт тепловых сетей и обновление котельных. На совещании с руководством регионального правительства и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Солнечногорске в этом году будет выполнен наибольший объем работ в данном направлении.

В период с 2024 по 2026 год планируется обновить более 40 километров тепловых сетей. Одним из самых важных проектов является микрорайон Выстрел, где протяженность отремонтированных сетей составила почти 9,8 километра в четырехтрубном исполнении. К этим сетям уже подключены многоквартирные дома и социальные объекты.

В поселке Менделеево уже обновлено 13 километров теплотрассы, а в следующем году специалисты планируют завершить оставшиеся семь километров. В микрорайоне Миронцево будет обновлено почти 6,5 километра сетей. Также «Газпром Теплоэнерго» проводит работы по обновлению сетей на улице Почтовая, в Рекинцо и в районе СЭМЗ.

«Солнечногорск — лидер Подмосковья по объемам капремонта теплосетей. Это результат системной работы, которую ведем совместно с Правительством Московской области и губернатором Андреем Воробьевым. Спасибо жителям за терпение во время работ и за обратную связь», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

В этом году также продолжаются ремонты котельных в микрорайоне Миронцево, в поселке Голубое, ведется строительство блочно-модульной котельной в поселке Менделеево, а также проводится реконструкция котельной Стекольный завод.