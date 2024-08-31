Коллектив из Солнечногорска выступит на фестивале «Город танцует в парках»

Творческий коллектив «Акцент» из Солнечногорска выступит на гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Финал пройдет 7 сентября в Центральном городском парке Королева.

На сцене в Центральном городском парке Королева выступит 40 команд-финалистов из 38 городских округов и один коллектив — победитель конкурса зрительских симпатий. На гала-концерте выберут лучших танцоров региона. Солнечногорск представит коллектив «Акцент».

Выступления команд оценит звездное жюри: заслуженный артист России, хореограф, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звездами» актриса Елена Подкаминская. На гала-концерте выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также музыкальный хедлайнер.

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