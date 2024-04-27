Солнечногорск передал гумпомощь в зону СВО | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 12:43 Солнечногорск передал гумпомощь в зону СВО Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Активисты Солнечногорска собрали и передали гуманитарную помощь в губернаторский полк бойцам из округа. Общий объем груза составил почти три тонны.

В доставке груза приняли участие члены местного отделения «Боевого братства» совместно с руководителем организации Андреем Воробьевым, а также депутаты Солнечногорска.

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На этот раз военнослужащим специальной военной операции передали генераторы, строительные инструменты, бензопилы, саперные лопаты, окопные свечи, маскировочные сети, автомобильные шины, продукты. Также им привезли личные посылки от родных и близких.

«Это не просто посылка, это знак поддержки и заботы из дома, от земляков, которые даже на расстоянии чувствуют связь и единство с теми, кто защищает нашу родину. Вместе мы можем делать большие дела и поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи. Впереди еще много работы, но я уверен, что с такой командой мы справимся со всем!» — отметил руководитель солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На территории Солнечногорска работает Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Подробности по телефону: 8 (496) 263-85-42.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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