Соляную комнату и адаптивную кухню для реабилитации детей открыли в Химках

В детском отделении Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» заработали новые кабинеты: соляная комната и адаптивная кухня. Они стали частью программы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Соляная комната выглядит как пещера — ее стены покрыты солью. Для посетителей в кабинете организовали расслабляющую обстановку: поставили комфортные кресла и оснастили помещение мягкой подсветкой. Комнату наполняют звуки природы, на стенах отражаются фигуры морских обитателей. Как отмечают посетители, после сеансов они ощущают себя так же, как после отдыха на морском побережье.

По словам психолога Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» Оксаны Зотовой, соляная комната полезна большинству людей с хронической усталостью, депрессией, истощением, с заболеваниями кожи и органов дыхания.

«Особенно она эффективна для подростков, которые находятся в нестабильном эмоциональном состоянии. При посещении комнаты организм насыщается кислородом», — отметила Оксана Зотова.

Для развития бытовых навыков и самостоятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья открыли адаптивную кухню. Ребята учатся там готовить, пользоваться приборами, а также соблюдать санитарные нормы и технику безопасности.

«На этой кухне мы сможем прививать детям социальные навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни. Возраст юных посетителей — от шести лет. К нам приходят с разными проблемами: ограниченные возможности здоровья и уже установленный диагноз инвалидности», — поделилась заведующая отделением реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» Юлия Смирнова.

Отметим, что учреждение каждый день посещают свыше 50 юных пациентов. С ребятами занимаются квалифицированные специалисты. Педагоги, врачи и психологи помогают юным жителям округа развивать речь, координацию, мелкую моторику и другие когнитивные функции. Для каждого малыша разрабатывают индивидуальную программу, которая учитывает его возраст и особенности развития.