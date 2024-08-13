Солисты из Мытищ выступили на фестивале этнической культуры в Красногорске

Международный фестиваль этнической культуры «Rus_Свет в Подмосковье» прошел в Красногорске. На сцене выступили артисты из Мытищ.

Гостями фестиваля в Павшинской пойме стали более 20 тысяч человек. Этот проект призван возродить и развить этнические традиции народов России, стран БРИКС и СНГ.

Мытищи на празднике представляли руководитель вокальной студии «Акапелла» и солистка фолк-проекта «ЭтноБит» Луиза Любимова, а также ансамбль эстрадного танца «Олирия». Выступления артистов из центра культуры «Подмосковье» впечатлили не только зрителей, но и почетных гостей фестиваля. Так, продюсер и специалист по продвижению музыкальных проектов в Navigator Records Булат Ширеторов предложил сотрудничество Луизе Любимовой.

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