Солисты из Богородского округа стали призерами всероссийского фестиваля

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Звездам навстречу» завершился в Московском государственном институте культуры. Солисты вокального коллектива «Поющие сердца» из Богородского городского округа заняли второе место.

Солисты вокального коллектива «Поющие сердца» Лидия Котлякова и Светлана Мановицкая представили Богородский округ в номинации «Ансамблевое пение» и заняли почетное второе место на Всероссийском фестивале исполнителей народной песни «Звездам навстречу».

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли видные деятели искусства: Евгения Засимова — председатель жюри, профессор, заслуженный деятель искусств России, академик МАИ, заведующий кафедрой сольного народного пения Московского государственного института культуры и художественный руководитель фольклорного ансамбля «Карагод»; Ольга Никитенко — кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный работник культуры РФ; Михаил Жиров — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ; Юрий Зацарный — профессор, заслуженный деятель искусств РФ, композитор.