Солисты Большого театра покажут спектакль «Снежная королева» в Молокове

Солисты Большого театра совместно с арт-проектом «Новая сказка» представят жителям Ленинского округа спектакль «Снежная королева» бесплатно. Постановка пройдет 16 ноября в Доме культуры «Буревестник» в селе Молоково Ленинского округа.

Концертное шоу начнется в 16:00. Постановка рассчитана на 300 зрителей.

«Уникальное музыкально-театрализованное представление погрузит вас в зимнюю сказку. Волшебные мелодии великих композиторов, захватывающие танцы и незабываемые эмоции ждут вас на этом шоу. Вы сможете открыть для себя волшебный мир, где музыка и театр сольются в одно целое, создавая незабываемую атмосферу праздника», — сообщили в пресс-службе.

Солисты Большого театра выступят с балетными видео номерами. Прийти на постановку может любой желающий.

«Приглашаем вас на незабываемое шоу, которое подарит море впечатлений и ярких эмоций как взрослым, так и детям. Событие, которое наполнено волшебством и радостью, станет настоящим праздником для всей семьи», — добавила директор Дома культуры «Буревестник» Нейля Абзялова.

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