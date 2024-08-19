Солисты ансамбля МЧС Подмосковья победили на международном конкурсе

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Надежда Королева и Сергей Жаринов из ансамбля МЧС России по Московской области «Роза ветров» победили на международном певческом фестивале «Арзамасские купола». Они выступили с одноименной песней, которую специально написали для этого конкурса.

Песню «Арзамасские купола» написал Сергей Жаринов. Семейный дуэт второй год участвует в фестивале и признается лучшим в своей номинации.

Международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола» в этом году объединил более 130 исполнителей из России и Белоруссии. Организаторы отмечают, что формат мероприятия демонстрирует слаженное взаимодействие церкви, органов власти, общественных структур и бизнес-сообществ.

За 13 лет проведения фестиваля его участниками стали более 2,5 тысячи человек.

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