Солистку Большого театра наградили президентской премией в Кремле

В городе Рошаль Шатурского округа выпускница местной школы искусств Полина Шабунина удостоилась высокой награды. На торжественной церемонии в Кремле молодой артистке вручили президентскую премию для молодых деятелей культуры. Глава государства лично поздравил Полину с заслуженной наградой, отметив ее мастерство в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», где она исполнила одну из главных партий.

Поддержка близких — мамы Ольги и педагога Оксаны Захарьян — сыграла важную роль в успехе Полины. Наставница с радостью вспоминает, как предсказала талантливой ученице большое будущее. Фундаментом этого достижения стали годы труда в Рошале, участие в международных конкурсах и вера учителей, среди которых концертмейстер Евгения Макалкина отмечает феноменальную целеустремленность девушки.

Сейчас Полина является солисткой Большого театра и активно готовится к его 250-летию. Несмотря на плотный график генеральных репетиций, она каждый вечер звонит маме, чтобы поделиться впечатлениями от любимой работы.

История Полины Шабуниной вдохновляет: талант и поддержка близких помогают покорять вершины и прославлять родной край на государственном уровне.