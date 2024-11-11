Солистки из Лобни победили на всероссийском конкурсе в Карелии

Солистки ансамбля народного танца «Лыченица» из Лобни одержали победу на всероссийском конкурсе-фестивале по хореографическому и песенному исполнительству «Моршка», который прошел в городе Сортавала, республика Карелия. Лобненские танцовщицы Арина Сидоренко, Дарья Родина и Екатерина Абабкова были удостоены дипломов I и II степени.

Девушки выступают под руководством талантливого хореографа Татьяны Джурко. Ансамбль «Лыченица» базируется в доме культуры «Красная Поляна», который является старейшим культурным учреждением в Лобне. В прошлом году ДК отметил свое 95-летие. Сегодня более 800 человек занимаются в различных секциях и кружках дома культуры, который находится по адресу Спортивная, 4. Для получения справочной информации можно обратиться по телефону: +7 495 579 40 58.

Отметим, что в городском округе Лобня большое внимание уделяется развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности, организованные как в учреждениях культуры, так и на базе общеобразовательных школ. Это позволяет молодым талантам развиваться и достигать высоких результатов на всероссийских и международных конкурсах.

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