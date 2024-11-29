Солистка из Ногинска выступила на концерте в Кремле

Воспитанница и солистка вокального коллектива «Лира» из Богородского округа Виктория Чекарева выступила в составе хора «Гордость» на концерте «Эхо любви» в Государственном Кремле. Его посвятили творчеству и памяти поэта ХХ века Роберта Рождественского.

Концерт «Эхо любви» прошел в Государственном Кремле 25 ноября. Произведения, ставшие классикой отечественной культуры, исполнили Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Сергей Безруков, Александр Буйнов, Александр Маршал, Пелагея и многие другие.

Виктория Чекарева выступила в составе хора «Гордость» вместе с победительницей третьего сезона шоу «Голос» в 2014 году на Первом канале Александрой Воробьевой.

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