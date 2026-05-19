Солистка из Лобни победила в международном конкурсе «Славянские встречи»

Международный фестиваль «Славянские встречи» проходил 16–17 мая в Балашихе. На конкурсе успешно выступила воспитанница Лобненской детской школы искусств Мария Терентьева.

Юная солистка показала высокий уровень подготовки и завоевала звание лауреата первой степени в номинации «Солисты-вокалисты».

Администрация Лобненской детской школы искусств поздравила победительницу, отметив также высокий профессионализм ее преподавателя Лидии Варфоломеевой и аккомпаниатора Ларисы Золотовой

Целью ежегодного фестиваля «Славянские встречи» является воспитание у подрастающего поколения любви к истории и культуре Отечества, совершенствование исполнительского мастерства, а также создание интереса к славянской, русской классической и народной музыке.

Лобненская детская школа искусств была основана в 1966 году. Ее воспитанники регулярно становятся победителями конкурсов и фестивалей различного уровня.