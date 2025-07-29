Солистка из Красногорска вышла в финал всероссийского песенного конкурса

Сотрудница «Культурного центра» Красногорской филармонии Ольга Панюшкина стала финалисткой конкурса Всероссийского движения Газманова «Родники». Его результаты объявят в сентябре.
Ольга Панюшкина также является автором-исполнителем. В декабре прошлого года она стала лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева за активное участие в агитбригадах в зоне СВО.
Кроме того, в июне 2025 ее наградили почетной грамотой президента Российской Федерации Владимира Путина «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Вручение прошло в Доме правительства Московской области.
Гала-концерт престижного конкурса пройдет 30 сентября в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Там Ольга представит авторскую песню «Плачет русская мать» из вокального цикла на стихи В. М. Шукшина.
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