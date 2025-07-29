Солистка из Красногорска вышла в финал всероссийского песенного конкурса

Ольга Панюшкина также является автором-исполнителем. В декабре прошлого года она стала лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева за активное участие в агитбригадах в зоне СВО.

Кроме того, в июне 2025 ее наградили почетной грамотой президента Российской Федерации Владимира Путина «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Вручение прошло в Доме правительства Московской области.

Гала-концерт престижного конкурса пройдет 30 сентября в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Там Ольга представит авторскую песню «Плачет русская мать» из вокального цикла на стихи В. М. Шукшина.