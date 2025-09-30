Солист из Воскресенска стал участником финала областного вокального конкурса

В Видном состоялся финал Областного вокального конкурса «Голос Подмосковья». В нем принял участие солист студии «Иван да Марья» Дворца культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск Александр Литвин.

Он исполнил песню «Последний бой». Композиция произвела большое впечатление за зрителей.

Конкурс провели среди участников клуба «Активное долголетие». Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Солисты из разных городов Московской области исполнили песни военных лет и патриотические произведения.

