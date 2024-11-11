Солист из Подольска выступил на концерте на Красной площади

Подольский певец принял участие в театрализованной масштабной музейной инсталляции под открытым небом. Кроме того, Павел Быков выступил на концерте, который также прошел на Красной площади в Москве.

Мероприятие посвящалось 83-й годовщине героического парада Красной армии, состоявшемуся в ноябре 1941 года. Солдаты Советской армии после марша дали бой врагу и остановили фашистов, рвавшихся в столицу.

Солист Подольской филармонии уже второй год подряд участвует в такой акции. Он исполнил роль командира танка, а также выступил на представлении в составе культбригады «Москонцерт».

«Масштабность этого мероприятия, атмосфера затягивают», — поделился Павел Быков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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