Соглашение с Ассоциацией старост Подмосковья подписали в Воскресенске

Администрация городского округа будет сотрудничать с Ассоциацией старост сельских населенных пунктов Московской области. Подписание соглашения о взаимодействии состоялось во Дворце культуры «Химик».

Подписи под документом поставили председатель ассоциации Федор Степанов и глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Руководитель муниципалитета отметил, что соглашение станет основой для более эффективного решения местных задач и реализации инициатив жителей, а также даст новый импульс развитию местного самоуправления. «Мы нацелены на открытое общение с сельчанами, и именно старосты играют здесь важнейшую роль», — подчеркнул Алексей Малкин.

Мероприятие сопровождалось встречей со старостами сельских населенных пунктов городского округа.

В Воскресенске в настоящее время работают 65 старост. Жители населенных пунктов доверяют им и озвучивают через них свои вопросы и пожелания.