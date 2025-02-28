Соглашение о взаимодействии по проекту «Живая река» подписали в Наро-Фоминске

Очередное заседание Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского городского округа прошло 26 февраля в культурном центре «Фабрик». На нем состоялось подписание четырехстороннего соглашения о взаимодействии в рамках проекта «Живая река».

Инициаторами проекта, созданного пять лет назад, стали любители сплава на байдарках по реке Наре из группы компаний «Элинар». Их целью была очистка добровольцами русла реки от стволов деревьев, крупного мусора и прочих препятствий.

Руководство холдинга поддержало эту идею, а затем к экологической акции подключилась и Торгово-промышленная палата Наро-Фоминска. Были созданы спецбригады из сотрудников предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые очищали отдельные участки реки.

После подписания четырехстороннего соглашения к проекту официально подключатся администрация и Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа.

Первым шагом в процессе координации участников проекта «Живая река» станет экологический форум, который планируется провести в марте.