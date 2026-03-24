Соглашение о сотрудничестве заключили «Молодая гвардия» и МГКИ в Химках

20 марта в Химках, в Московском губернском колледже искусств, прошло ключевое событие для молодежной политики Подмосковья. Здесь торжественно заключили соглашение о сотрудничестве между «Молодой гвардией Единой России» и одним из ведущих творческих вузов региона.

Студенты колледжа, представители партии «Единая Россия» и почетные гости собрались на встрече.

«Сотрудничество между МГКИ и „Молодой гвардией“ — это начало большой совместной работы. Творческие студенты всегда отличались особым взглядом на мир и желанием его изменить. Молодогвардейцы, в свою очередь, дают реальные инструменты для реализации этих идей. Такое партнерство позволит ребятам развивать свои таланты и активно участвовать в жизни города и страны, реализуя важные социальные проекты», — поделилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Ирина Спирина.

Члены химкинского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели яркую презентацию своей работы. Студенты познакомились с волонтерскими акциями, патриотическими событиями и политическими проектами организации, а также получили приглашение присоединиться к самой динамичной молодежной команде страны.

Программа продолжилась форматом «Диалог на равных» с депутатом Русланом Шаиповым. Живое общение дало студентам возможность напрямую обсудить с народным избранником насущные темы: от благоустройства Химок до развития молодежной политики. Особо остановились на предстоящих выборах. Руслан Шаипов призвал молодежь активно включаться в политическую жизнь.

«Голос каждого из вас имеет значение. Вы — будущее нашей страны, и именно вам решать, каким оно будет. Участие в выборах — это проявление взрослой, ответственной позиции гражданина. Не позволяйте другим делать выбор за вас, приходите на избирательные участки и голосуйте осознанно», — отметил депутат.

Новое соглашение открывает перед студентами Московского губернского колледжа искусств горизонты возможностей, превращая колледж в кузницу не только творческих талантов, но и активных граждан.