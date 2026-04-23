Соглашение о сотрудничестве заключили МЧС и ассоциация старост в Подмосковье

В Главном управлении МЧС России по Московской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией старост сельских населенных пунктов. Важное для региона событие посетили руководитель ведомства Алексей Павлов и председатель правления Ассоциации Федор Степанов.

Федор Степанов отметил: «Благодаря поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям и поддержке губернатора мы можем теперь сказать, что мы взаимодействуем не только на местах, но и на областном уровне».

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев подчеркнул, что сотрудничество позволит усилить меры по обеспечению пожарной безопасности в сельских населенных пунктах. В регионе их около шести тысяч, а также более одиннадцати тысяч садоводческих некоммерческих товариществ. Старосты — активные жители, способные оперативно взаимодействовать с представителями МЧС.

Александр Медведев привел пример слаженных действий старосты из Егорьевска во время пожара. Она смогла быстро собрать жителей, установить пожарную мотопомпу и принять меры по тушению пламени.