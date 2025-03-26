Соглашение о сотрудничестве с ОЭЗ «Большой Серпухов» подписали в Китае

Делегация института инновационного развития AVA Tech из Серпухова посетила Китай. Участники встречи заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Особой экономической зоной «Большой Серпухов», Управляющим комитетом Зоны свободной торговли «Сямэнь» и Российско-Китайским научно-исследовательским центром цифровой экономики.

Документ создаст надежную базу для развития инвестиционных, торговых и научно-технических связей. Главными направлениями договора стали: привлечение китайских резидентов в российскую особую экономическую зону, создание совместных инновационных производств, упрощение таможенных процедур и логистики, развитие научно-технического обмена, создание представительства Особой экономической зоны «Большой Серпухов» в Сямэне.

Российско-Китайский научно-исследовательский центр в этом взаимодействии обеспечивает экспертное и аналитическое сопровождение, а также интеграцию инновационных проектов. Меморандум подписали благодаря поддержке администрации Зоны свободной торговли «Сямэнь», а также органов власти России и Китая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.