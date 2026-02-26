Соглашение о сотрудничестве подписали «Молодая гвардия» и вуз в Солнечногорске

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с представителями администрации посетили московский филиал СПбГУП 24 февраля. В ходе встречи подписали официальное соглашение о сотрудничестве между молодежной организацией и вузом.

Участники мероприятия рассказали студентам о проектах и направлениях деятельности «Молодой Гвардии». Основной акцент сделали на трудоустройстве молодежи, участии в городских инициативах и форумной кампании, включая платформы «Таврида» и «Территория смыслов». Также обсудили развитие студенческих клубов и КВН-движения на территории округа.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил заинтересованность студентов: «Ребята слушали с интересом — видно, что им не все равно, что происходит в городе и стране. Договорились, что уже на следующей неделе мы приедем к ним снова, проведем интерактивную встречу для студентов».

Студенты получили возможность самостоятельно определить темы для следующей встречи. Также запланирована встреча с ведущими работодателями округа.