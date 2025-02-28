Соглашение о сотрудничестве духовенства с молодежью подписали в Можайске

В администрации Можайского округа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между благочинием и молодежным центром. Этот важный документ открывает новые возможности для совместной работы в проведении мероприятий, методической поддержки и аналитической деятельности.

На встрече присутствовали благочинный можайских церквей отец Иоанн Лобода, член Епархиальной комиссии по работе с молодежью отец Ярослав Ерофеев, директор молодежного центра Оксана Маруненко, а также волонтеры. Участники обсудили план мероприятий на текущий год и определили наиболее интересные форматы акций для привлечения современной молодежи. Соглашение предполагает обмен опытом в сфере церковной молодежной работы, что позволит распространять лучшие практики на территории всего округа.

Подобное сотрудничество станет важным шагом в развитии молодежных инициатив и укреплении взаимодействия между церковью и общественными организациями.