Соглашение о сельскохозяйственных землях подписали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:27 Соглашение о сельскохозяйственных землях подписали в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ФГБУ «Росагрохимслужба» и МГУ имени Ломоносова. Стороны обязуются предоставлять сведения о состоянии сельскохозяйственных земель на территории региона.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, профильные службы регулярно проводят обследование земель для развития сельского хозяйства, эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

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«Информация, полученная Министерством в рамках соглашения, позволит определять потенциал вовлекаемых в оборот земель, а также планы по развитию исследованных территорий», — рассказал Мурашов.

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