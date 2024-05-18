Соглашение о развитии ЗАТО подписали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 20:43 Соглашение о развитии ЗАТО подписали в Подмосковье Министерство территориальной политики Московской области

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Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и главы ЗАТО в ходе рабочей встречи подписали соглашение о сотрудничестве правительства региона с Ассоциацией содействия развитию закрытых административно-территориальных образований России. Главная цель — решение проблем этих городских округов.

По словам Нагорной, специфика развития каждого муниципального образования своя и основная задача глав разрабатывать, согласовывать и реализовывать стратегию своих муниципальных образований в соответствии с перспективами роста региона в целом.

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«Сама идея создания Ассоциация ЗАТО — это большой шаг для того, чтобы обратить внимание на проблемы этих городских округов. Первоочередная задача главы — личная коммуникация с каждым жителем, а также прямая коммуникация с руководителями федеральных ведомств», — рассказала Нагорная.

Всего в Московской области расположены пять ЗАТО. Четыре из них подведомственны Министерству обороны РФ, а одно — госкорпорации Роскосмос.

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