Соглашение для поддержки молодых предпринимателей подписали в Домодедове

Стороны договорились о совместной работе. Документ нацелен на практическую помощь начинающим бизнесменам до 35 лет.

Местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и Торгово-промышленная палата округа подписали соглашение 5 января. Документ предполагает системную работу по развитию бизнес-инициатив среди молодежи.

Основные направления — наставничество, практическая помощь, диалог с опытными предпринимателями и сопровождение проектов на старте. Особый акцент планируется сделать на современных сферах: интернет-технологиях, IT, стартапах и проектах с использованием искусственного интеллекта.

Представители Торгово-промышленной палаты отметили, что соглашение позволит привлечь активных и инициативных людей к реализации бизнес-проектов в округе, а также поможет выстроить для них понятную «дорожную карту» — от идеи до выхода на рынок.

В «Молодой Гвардии» подчеркнули, что это первое подобное соглашение для организации и новое направление работы. Его цель — дать молодежи реальные инструменты для развития и показать, что предпринимательство в округе востребовано.

Подписанный документ рассматривается как инвестиция в человеческий капитал и основа для долгосрочного партнерства, ориентированного на развитие местной экономики.