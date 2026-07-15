Софтболистки из Одинцова стали призерами всероссийской Спартакиады

Спортсменки одержали победу в XIII летней Спартакиаде учащихся России по софтболу. Состязания проходили с 7 по 14 июля, а финальная встреча состоялась 13 июля в Крымске в Краснодарском крае.

Турнир собрал около 160 спортсменов из девяти регионов страны. В решающем поединке команда Подмосковья обыграла сборную Москвы и завоевала золотые медали без единого поражения на протяжении всего турнира.

Весомый вклад в успех сборной внесли воспитанницы Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва. В составе команды выступили 12 спортсменок: Александра Андреева, Виктория Лисина, Милена Чебодаева, Анастасия Зорина, Камилла Зиникова, Анна Богданова, Моника Куприянова, Кира Шишова, Александра Балабанова, Вероника Степынина, Анастасия Платоненкова и Милана Любовская. Их подготовкой занимались тренеры Неля Беспалая и Татьяна Стручева.

Второе место по итогам соревнований заняла команда из Москвы, а бронзовые награды достались сборной Республики Крым.