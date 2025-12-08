Софринскую школу капитально отремонтируют в Пушкино в 2026 году

Глава городского округа Максим Красноцветов проверил демонтаж в Софринском образовательном комплексе. Здание построили в 1970 году. В итоге в школе заменят инженерные системы, окна и двери, обновят фасад и кровлю, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Помимо этого, подрядчик благоустроит территорию, обустроит спортивное ядро, беговые дорожки и тренажеры.

«Сейчас на объекте работают порядка 30 человек, выполняются проектные решения, запланирован заход в государственную экспертизу. С учетом опыта прошлых лет работы на объекте начинаем заранее», — рассказал Максим Красноцветов.

Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева капитально отремонтируют еще шесть зданий. В перечень объектов включили школу № 1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля, третий корпус Софринского комплекса на Полевой улице и первый корпус школы в микрорайоне Софрино-1, образовательный комплекс № 7 в Пушкино на улице Кольцовская, два детских сада № 2 и № 6 в Ивантеевке и Пушкино.

Помимо этого, возведут пристрой к образовательному центру № 2 в Ивантеевке на улице Хлебозаводская и гимназия № 6 в Ивантееве на улице Смурякова.