Софринский образовательный комплекс в Пушкино отремонтируют к сентябрю

Софринский образовательный комплекс в Пушкино капитально отремонтируют в этом году. Учреждение откроет обновленные двери уже в сентябре.

Капитальный ремонт образовательного комплекса в деревне Нововоронино уже начался. Сейчас там ведут демонтажные работы, рассказали в областном Минстрое.

В школе обновят фасад, кровлю, все коммуникации, сантехнику, а также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — пояснил глава ведомства Александр Туровский.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».