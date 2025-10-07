Софринский образовательный комплекс капитально отремонтируют в округе Пушкинский

Построенное еще в 1970 году здание включили в государственную программу. Глава городского округа Максим Красноцветов побывал в школе, чтобы определить, как будет организован образовательный процесс в период проведения ремонта.

Работы начнутся уже в октябре, после школьных каникул. В здании обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, отремонтируют внутренние помещения. Будут установлены системы слежения и пожарной безопасности. Работы проведут везде, включая спортзал и пищеблок. В план входит также установка современной мебели, оборудования, благоустройство территории.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос, как будет проходить образовательный процесс. Государственный контракт уже заключен. Есть планы начальную школу, чуть больше 250 детей, разместить на территории рядом расположенного детского сада, а для остальных — организовать процесс обучения в другой общеобразовательной школе», — рассказал Максим Красноцветов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев задает высокий темп по капитальному ремонту образовательных учреждений. В этом году в Пушкинском обновили три школы, на следующий год определены четыре объекта. Кроме Софринского образовательного комплекса, отремонтируют школу № 1 в Красноармейске, один из корпусов образовательного комплекса № 7 в Пушкино и первый корпус в микрорайоне Софрино-1. Также в округе работают над тем, чтобы участвовать в отдельной государственной программе по реконструкции и развитию школьных стадионов.

Все образовательные объекты должны быть готовы к началу следующего учебного года. Работы будут проводиться по госпрограмме капремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».