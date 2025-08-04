Софья Непрынцева из Подмосковья заняла 2-е место на первенстве России по ВМХ

Софья Непрынцева из Подмосковья завоевала серебряную медаль на первенстве России по велосипедному спорту BMX в дисциплине фристайл-парк. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Представительница Подмосковья выступала в возрастной группе 15–16 лет и вышла в финал, где заняла второе место среди девушек. Первое и третье места достались участницам из Санкт-Петербурга и Москвы.

Софья Непрынцева тренируется в Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске под руководством Алексея Малинина и Олега Теряева.

Соревнования проходили с 1 по 4 августа на профессиональной трассе «Суперкросс» олимпийского уровня в Саранске. В них участвовали спортсмены в трех возрастных группах: 13–14, 15–16 и 17–18 лет. Турнир организовали по госпрограмме «Спорт России».