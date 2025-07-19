Содержание жилых домов проверили в поселке Деденево Дмитровского округа

Жители дома на Больничной улице в поселке Деденево пожаловались на перебои с электроэнергией и водоснабжением. Они также отметили, что в доме ни разу не ремонтировали подъезды.

Временно исполняющий полномочия главы Михаил Шувалов решил встретиться с собственниками и осмотреть территорию.

«Живу давно здесь. Ремонта не было. Мы делали сами в подъезде. Двери с домофоном ставили своими силами», — сказали жители.

Глава осмотрел подъезды и внешнюю территорию. Он дал указания управляющей компании решить все проблемы, которые беспокоят жителей.

«По котельной не беспокойтесь. Мы на следующей неделе с коллегами встретимся. Все у нас будет работать. Будет тепло», — добавил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Все вопросы приняли к рассмотрению и пообещали держать ситуацию на личном контроле.