Содержание жилых домов проверили в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском

Содержание дома заместитель главы проверил вместе с лидером общественного мнения Натальей Конновой.

Александр Столбов контролирует содержание многоквартирного дома, вместе с активистами отслеживает качество уборки подъездов.

Такая же встреча прошла на прошлой неделе. Жители рассказали про состояние подвала и заострили внимание на содержании инженерных систем. Александр Столбов во время повторного визита спустился в подвал и проверил его состояние. Все системы находятся в хорошем состоянии, заключил он.

Ранее замглавы договорился с жителями о планах по развитию поселка Биокомбината. В рамках договора с застройщиком планируется строительство жилых домов и социальных объектов.

«Благодарю жителей за конструктивный диалог!» — поблагодарил участников встречи Александр Столбов.