Содержание жилых домов проверили в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском
Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов проверил содержание многоквартирного дома № 5 в поселке Биокомбината. Главный вопрос встречи с жителями — качество уборки в подъездах.
Содержание дома заместитель главы проверил вместе с лидером общественного мнения Натальей Конновой.
Александр Столбов контролирует содержание многоквартирного дома, вместе с активистами отслеживает качество уборки подъездов.
Такая же встреча прошла на прошлой неделе. Жители рассказали про состояние подвала и заострили внимание на содержании инженерных систем. Александр Столбов во время повторного визита спустился в подвал и проверил его состояние. Все системы находятся в хорошем состоянии, заключил он.
Ранее замглавы договорился с жителями о планах по развитию поселка Биокомбината. В рамках договора с застройщиком планируется строительство жилых домов и социальных объектов.
«Благодарю жителей за конструктивный диалог!» — поблагодарил участников встречи Александр Столбов.