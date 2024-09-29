Содержание жилых домов на центральных улицах проверили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел пеший обход домов на центральных улицах. Он обсудил с жильцами благоустройство дворовых территорий, ветхий и аварийный жилфонд.

Филипп Ефанов встретился с жильцами домов № 6 на улице Каляева и № 93 на улице Кирова. Замглавы отметил, что в одном из дворов необходимо заасфальтировать дорожное полотно и провести комплексное благоустройство территории.

Ольга спросила у Филиппа Ефанов, можно ли признать дом аварийным, чтобы впоследствии собственников переселили.

«Работы по ремонту въезда с улицы Чапаева проведем в срок до 5 октября. Вопрос комплексного благоустройства двора проработаем с сотрудниками МБУ „Благоустройство“, после чего дадим ответ заявителю. Жильцам дома № 93 по улице Кирова пояснил, какие мероприятия необходимо провести для признания дома аварийным. Сотрудникам Управляющей организации поручил провести необходимые консультации с собственниками многоквартирного дома», — отметил Филипп Ефанов.

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