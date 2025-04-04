Содержание жилых домов на Советской улице проверили в Серпухове

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, муниципальный депутат Алексей Батогов, представители управления ЖКХ и сотрудники управляющих компаний проверили содержание многоквартирных домов на Советской улице и Московском шоссе. Собственники сообщили о подтоплении подвалов и протечках кровли.

Жители дома № 100г на Советской улице проголосовали за смену управляющей компании. Пока за собственностью продолжат следить специалисты УК «Ремонтник». Сейчас они решают проблему подтопления подвала грунтовыми водами.

«Обсудили с жителями и вопрос периодических протечек кровли. Пока их устраняют локально, капитальный ремонт кровли и фасада в программе Фонда капремонта запланирован на 2026–2028 год. В этом году жителям необходимо провести собрание собственников и подготовить протокол с согласием на проведение работ», — отметила Татьяна Анатольевна.

Сотрудники управляющей компании проделали большой объем работ в доме № 54 на Московском шоссе. Они устранили причины подтопления приямка, а ранее заменили выпускную трубу. На этой неделе отремонтировали участок стояка и разводки в одной из квартир.