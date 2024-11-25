Содержание жилого дома на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков проверил содержание многоквартирного дома № 20 на Октябрьской улице. Вместе с сотрудниками управляющей компании он осмотрел придомовую территорию, подъезды, фасад и подвал.

Роман Мещеряков указал на состояние межпанельных швов. Их утеплят с учетом нормативной температуры воздуха. Подвал при этом находится в хорошем состоянии. Утечек проверяющие не выявили.

Жители выразили желание вступить в программу капитального ремонта подъездов. Этот вопрос проработают с управляющей организацией «ХТУ». Собственники также сообщили, что места общего пользования не убирали. Сотрудники коммунальной организации заверили, что новый специалист будет предоставлять услугу согласно графику и нормативу.

Замглавы Роман Мещеряков положительно оценил содержание дома № 20 на Октябрьской улице и отметил эффективное взаимодействие жителей и сотрудников управляющей компании.

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