Содержание железнодорожной станции проверили в Серпухове

Участие в выезде принял также заместитель главы муниципалитета Андрей Чернышов. Комиссия также проверила ранее выявленные и перекрытые тропы. Поручили привести в порядок мостовой переход.

Кроме того, на месте обсудили варианты по переоборудованию платформы. Стоит задача снизить число жителей, которые проходят по краю перрона и рискуют жизнью и здоровьем.

В рамках выездного заседания также прошел рейд. Жителям раздали информационные листовки и призвали соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Ответственность за жизнь и здоровье лежит как на профильных службах, так и на каждом гражданине, строго соблюдающем правила поведения на объектах железной дороги. Только совместными усилиями можно предотвратить трагедии и сохранить жизни», — пояснил Андрей Чернышов.