Содержание улиц и дворов проверили в Сходне в Химках

10 июня в Химках продолжаются работы по контролю за состоянием городских территорий. Глава округа Инна Федотова в рамках рабочей поездки в Сходню проверила выполнение поручений и качество работ на улице Горная.

Там в настоящий момент завершают комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения. Специалисты устанавливают искусственные неровности на проезжей части, а в ближайшее время планируется обновление разметки на пешеходных переходах.

«Наша задача — не просто выполнить отдельные мероприятия, а обеспечить системное и качественное содержание территории», — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

Также во время обхода были даны дополнительные поручения по покосу травы вдоль дороги и усилению уборки на улице Некрасова. Итоги выполненных работ планируют проверить при повторном осмотре на следующей неделе.

Больше новостей о Химках смотрите в канале в MAX.