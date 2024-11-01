Содержание улиц и дворов проверили в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев проверил содержание микрорайона. В результате обхода все замечания профильные организации округа взяли в работу.

Обход территорий провили совместно с представителями управляющей компании, депутатом городского Совета Сергеем Щукиным и активными жителями округа. В ходе встречи Сергей Лукичев осмотрел содержание дорог и тротуаров, детских игровых площадок, входных групп подъездов, а также дворов.

В результате обхода все замечания профильные организации округа взяли в работу. Подобные проверки заместители главы городского округа Балашиха проводят регулярно и держат поступающие от жителей вопросы на личном контроле.

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