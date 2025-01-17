Содержание торговых точек и общественных пространств проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин осмотрел территории микрорайона Южный. Он проверил благоустройство общественных пространств и торговые объекты.

В обходе приняли участие муниципальные депутаты Антон Орешков и Вячеслав Крылов, представители управляющих компаний, городских служб и активные жители.

Комиссия проверила содержание дворов и общественных территорий, а также осмотрела подвальные помещения для укрытия во время чрезвычайных ситуаций.

Участники рабочей встречи обнаружили нарушение в содержании тепловой камеры у дома № 6 на улице Твардовского. Максим Сидоркин взял проблему на контроль.

Затем депутаты и заместитель главы проверили торговые объекты и провели разъяснительные беседы о правилах благоустройства.

Все недочеты зафиксировали и поручили обработать тротуары противогололедными материалами.